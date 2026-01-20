Задържаният ирански протестиращ Ерфан Солтани е в добро физическо здраве и е успял да се срещне със семейството си, разказва негов близък и представител на група за правата на човека.

Сомайе, която е роднина на 26-годишния Солтани и която отказа да бъде идентифицирана с пълното си име поради съображения за сигурност, заяви пред CNN в неделя, че е получила информация от семейството си в Иран, че Солтани е жив и е успял да се срещне със свои роднини. „Моля всички да помогнат за свободата на Ерфан“, призова тя във видеообръщение.

Hengaw, която е организация за правата на човека със седалище в Норвегия, също потвърди в неделя, че такава среща се е провела. Представител на групата допълни, че Солтани е в „добро физическо здраве“.

Припомяме, че Солтани беше арустеван по време на протестите в Иран и осъден на смърт чрез обесване. Новината, че той може да бъде убит, беше разпространена от правозащитни организации и привлече вниманието на света. Сомайе заяви, че в деня, за който е била насрочена екзекуцията му, семейството на 26-годишния мъж не е получило информация дали присъдата е изпълнена.

The New York Post, цитирайки NUFD, съобщи, че „единственото престъпление на Солтани е, че призовава за свобода за Иран“. Той беше обвинен във водене на война срещу Бога, за което, според законодателството на страната, може да бъде получи смъртна присъда. По-късно иранските власти, цитирани от местни медии, съобщиха, че Ефран не е осъден на смърт.

Според базираната в САЩ информационна агенция „Активисти за човешки права“ (HRANA) от началото на протестите в Иран са арестувани над 24 000 души, сочи CNN. Ирански официален представител заяви, че по потвърдени от властите данни най-малко 5000 души са били убити по време на протестите в страната, включително около 500 служители на силите за сигурност, предаде "Ройтерс".

Редактор: Цветина Петрова