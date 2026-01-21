Поредна железопътна катастрофа в Испания. Пътнически влак дерайлира, след като подпорна стена падна върху релсите край Барселона. Загинал е машинистът, а 20 души са пострадали. От тях четирима са с тежки наранявания.

Причина за срутването на подпорната стена са проливните дъждове през последни дни.