Съветът за мир, иницииран от Доналд Тръмп, е част от втория етап на Плана за мир за Газа, но с времето структурата му се е разширила и вече надхвърля първоначалния си фокус. Това заяви дипломатът и бивш генерален консул на България в Лос Анджелис Веселин Вълчев в ефира на „Денят на живо“ по NOVA NEWS.

По думите му в официалните документи на плана изрично е заложено създаването на Съвет за мир за Газа, като структурата е включвала пет различни нива, публикувани на сайта на Белия дом. „В Съвета има Изпълнителен съвет, върховен представител и за нас е чест, че тази роля е поверена на Николай Младенов. Към него има и изпълнителен съвет, в който са включени и палестински технократи“, посочи Вълчев.

Според дипломата на този етап Съветът по-скоро се оформя като глобален Съвет за мир, а не като структура, ограничена единствено до конфликта в Газа. „Газа някак отпадна. Съветът изглежда ориентиран към решаването и на други международни конфликти“, коментира той.

Инициативата вече поражда разнопосочни реакции. Част от критиците я определят като „ООН 2“, докато други смятат, че новата структура може да подпомага работата на Организацията на обединените нации. Вълчев посочи, че според медийни публикации самият Доналд Тръмп е заявил, че Съветът за мир няма за цел да замества ООН, а да работи съвместно с нея.

По отношение на международната подкрепа, Вълчев отбеляза, че голяма част от поканените държави от Европейския съюз засега запазват мълчание и изчакват да се изясни естеството и функциите на Съвета. Според него евентуалният мотив България да се присъедини към инициативата е свързан и с подкрепа за Николай Младенов в ролята му на върховен представител.

Дипломатът обърна внимание и на финансовия аспект на инициативата. Счита се, че държавите ще получат безплатно членство за срок от три години, след което всяка страна ще трябва да заплаща членска вноска в размер на около 1 милиард долара.

В разговора беше засегната и темата за Гренландия. Вълчев припомни, че идеята за присъединяване на острова не е нова. „Този въпрос е повдиган още по времето, когато САЩ купиха Аляска“, каза той, като подчерта стратегическото значение на региона. По думите му ключов фактор е разположението на Гренландия по Северния морски път, както и стратегическият коридор, който свързва Гренландия, Исландия и Великобритания — зона от съществено значение за глобалната сигурност и военноморския контрол.

