Елен нахлу в банка и вдигна на крак полицията в окръг Съфолк, щата Ню Йорк. Животното успяло да счупи прозорец на приземния етаж и да влезе във финансовата институция. Действията му задействали алармата и вдигнали тревога, на която веднага се отзовали патрули на местната шерифска служба.

"Полицаите се отзоваха на сигнал за взлом и евентуален обир", посочват от Шерифската служба на окръг Съфолк. И допълват: "Колегите не повярвали на очите си, когато видели кой е нарушителят".

На кадри от бодикамерата на единия от униформените се вижда как полицаите влизат в банката през счупения прозорец. След кратка гонитба из помещението еленът е бил задържан, след като около рогата му било метнато ласо.

Малко по-късно "нарушителят" е освободен в добро здраве, посочват от Шерифската служба на окръг Съфолк.

Редактор: Станимира Шикова