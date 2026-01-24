Освободиха 15 жени от китайски произход, принуждавани да се занимават с проституция в „робски условия“ в Палма де Майорка – столицата на Балеарските острови, съобщи испанската полиция, предаде АФП. В рамките на операцията са арестувани 14 души, заподозрени в участие в организирана престъпна мрежа, която е печелила както от сексуална експлоатация, така и от продажба на наркотици и стимуланти на клиенти.

„Жертвите са били държани в робски условия и е трябвало да бъдат на разположение по всяко време“, съобщиха от националната полиция. Според разследващите, някои от жените са били привлечени от Китай с обещания за работа като терапевтични масажисти срещу заплата от около 2000 евро месечно, а други – като готвачки или болногледачки. Част от тях вече са пребивавали на континентална територия на Испания.

Операцията е довела до ареста на 12 души на Балеарските острови и още двама в Барселона. Седем от задържаните са поставени под стража. Всички арестувани са китайски граждани, с изключение на един испанец.

Полицията съобщава още, че парите, спечелени от експлоатацията, са били изпращани към китайски граждани, които са ги конвертирали в юани и след това са ги депозирали в банкови сметки в Китай. Жените са били принуждавани да работят денонощно, седем дни в седмицата, без свобода на придвижване и без право да отказват клиенти.

Разследването е започнало след получаването на два анонимни сигнала. Решаваща за акцията е била и информацията от една от жертвите, която е успяла да избяга и е разказала, че е била подложена на сексуално и физическо насилие.

