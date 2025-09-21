Две жени са задържани при специализирана полицейска операция на ГДБОП, която се е провела в нощта на 19 срещу 20 септември в Ямбол. Целта на акцията е била преустановяване дейността на собственици и управители на стаи за гости, предоставящи системно помещенията на различни лица за проституция и с користна цел, съобщават от МВР.

Установени са жени, жертви на незаконната дейност, лица, занимаващи се със сводничество, както и множество клиенти на предоставяните от тях услуги.

При извършените проверки в помещенията са установени различни веществени доказателства и предмети, свързани с разследването. Иззети са осем телефона, използвани за публикуване на обяви в интернет, записващи устройства и охранителни камери, документи и парична сума от 5000 лева. Разпитани са 14 свидетели. Задържани са две жени с полицейска мярка за срок до 24 часа.

Снимка: МВР

По случая е образувано досъдебно производство, работата продължава под надзора на Районна прокуратура - Ямбол.

Снимка: МВР

Редактор: Ина Григорова