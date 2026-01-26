Обезглавеното тяло на жена, чиито крака също са били отрязани, е било открито в контейнер за боклук в Истанбул през нощта. Това предизвика възмущение сред групи за правата на жените.

Жертвата е била увита в чаршаф и хвърлена в контейнер за боклук в квартал Шишли, където е била открита в събота вечерта от мъж, търсещ рециклируеми материали. Разследващите са идентифицирали жертвата като 37-годишна узбекска гражданка.

Те не са открили веднага главата или краката на жертвата, но след преглед на записи от охранителни камери, разследващите са видели двама мъже да поставят куфар в друг контейнер за боклук. Съдържанието на куфара не е било разкрито веднага.

Няколко часа по-късно полицията арестува двама заподозрени, също узбекски граждани, на летището в Истанбул, докато са се опитвали да напуснат страната. Впоследствие е арестуван и трети заподозрян.

Групи за правата на жените изразиха възмущението си и призоваха за протестни шествия.

Снимки от неправителствена организация показват голяма тълпа, събрала се на метростанция „Османбей“ в Шишли, която носи транспаранти и табели с надписи „Спрете мъжкото насилие!“, „Искаме справедливост за убитите жени“ и „Жените мигранти не са сами“.

„Жените вече няма да мълчат!“, скандираха участниците в шествието, които наброяваха над хиляда души, докато се отправяха към мястото, където беше намерено тялото на жертвата. В Анкара стотици други участваха в демонстрация, организирана от платформата „Ще спрем фемицида“ (We will stop femicide), която настоява отговорните за това престъпление да бъдат подведени под отговорност.

Според данни, събрани от организацията „Ще спрем фемицида“, през 2025 г. общо 294 жени са били убити от мъже, а 297 жени са били открити мъртви при подозрителни обстоятелства.

Редактор: Цветина Петкова