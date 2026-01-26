Липсата на видим резултат от последните преговори за прекратяване на войната в Украйна и продължаващите руски атаки поставят под съмнение възможността за бързо дипломатическо решение на конфликта. Около това мнение се обединиха бившият министър на отбраната Ангел Найденов и бившият заместник-външен министър Владимир Кисьов в ефира на „Твоят ден“.

Според Ангел Найденов разговорите между Украйна, Русия и САЩ засега не водят до реален напредък по най-спорните въпроси. Според него основният конфликтен момент остава териториалният въпрос.

Найденов обясни, че ключовият проблем е съдбата на Донбас, като все още не е ясно дали обсъжданите варианти се отнасят само за неокупираната част на Донецка област или за целия регион. По думите му руският президент Владимир Путин не би подписал мирно споразумение без включването на Донбас, но в същото време украинският президент Володимир Зеленски не може да си позволи подобна отстъпка.

„Отстъпването на територии би могло да взриви Украйна отвътре“, предупреди Найденови и допълни, че само през изминалата година жертвите сред цивилното население са се увеличили с около 30% заради руските въздушни удари по гражданска и енергийна инфраструктура.

Бившият военен министър посочи още, че има условия в преговорите, които Украйна категорично отхвърля – сред тях са ограничаването на числеността на армията и отказът от обвързващи гаранции за сигурност, подобни на член 5 от НАТО. Русия, от своя страна, се противопоставя и на разполагането на международни сили на украинска територия.

„Нищо не се променя. Русия се мъчи да удължи войната, а това е несъвместимо с XXI век“, заяви Владимир Кисьов.

По отношение на бъдещето бившият дипломат израри песимизъм. „Очаква ни тежка година. Не съм оптимист, че скоро нещо ще се случи с преговорите“, каза Кисьов, като добави, че Русия продължава да преследва целта си за подчиняване на Украйна и включването ѝ в своята сфера на влияние.

