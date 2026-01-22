Американският специален пратеник Стив Уиткоф каза, че е постигнат голям напредък в мирните преговори за Украйна и че е останал само един последен въпрос, който трябва да се реши, предаде "Ройтерс".

САЩ проведоха разговори с Русия, както и отделно с Киев и с европейски лидери, на които са обсъдили различни варианти на план за прекратяване на войната. Въпреки многократните обещания на президента Доналд Тръмп за сключване на споразумение, такова все още не е постигнато.

"Ако и двете страни искат да решат този въпрос, то той ще бъде решен", каза Уиткоф в кулоарите на Световния икономически форум в Давос. "Смятам, че сме постигнали голям напредък", добави той. Уиткоф каза още, че по-късно през деня ще отпътува за Москва.

Тръмп ще се срещне със Зеленски в Давос

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред делегатите на форума в Давос, че лидерите на Русия и Украйна трябва да са "глупави", за да не се съгласят и не постигнат споразумение.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте изрази увереност, че Тръмп е ангажиран с независимостта и суверенитета на Украйна. "Никога не съм се съмнявал в това. Не бива да изпускаме Украйна от поглед", каза той.

