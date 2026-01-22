Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще се срещне с украинския си колега Володимир Зеленски в Давос, Швейцария, на 22 януари.

По-рано Зеленски заяви, че не планира да пътува до Давос за годишната среща на Световния икономически форум, тъй като предпочита да остане в Украйна след поредната мащабна руска атака, която заплашва допълнително да задълбочи енергийната криза. „Без съмнение, в този случай избирам Украйна, а не икономическия форум, но всичко може да се промени във всеки един момент“, каза украинският президент на 20 януари. Той добави, че би обмислил участие в Давос, ако има реална възможност за вземане на решения относно допълнителни системи за противовъздушна отбрана и пакети за енергийна помощ за Киев.

Украинска делегация пътува за САЩ за преговори по плана за прекратяване на войната

Президентската канцелария на Украйна все още не е потвърдила официално провеждането на срещата, а Зеленски не беше в Давос на 21 януари.

Изданието „Политико“ съобщи, че срещата между двамата държавни глави се очаква да последва сесия, посветена на Съвета за мир за Газа, създаден по инициатива на Тръмп.

Същевременно Стив Уиткоф ще пътува до Москва за среща с руския президент Владимир Путин. Кремъл вече заяви, че е готов да приеме Уиткоф и Джаред Къшнър в Москва за продължаване на разговорите за мир в Украйна, макар че до този момент не беше обявена конкретна дата.

В навечерието на очакваните срещи Тръмп заяви, че смята, че всички страни са „относително близо“ до постигане на споразумение. От Киев потвърдиха, че мирното предложение, изготвено в рамките на серия разговори между украински и западни представители, е „90% готово“, въпреки че някои от най-спорните въпроси — като бъдещето на частично окупирания регион Донбас — остават нерешени.

