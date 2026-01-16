Украински преговарящи се отправят към САЩ за по-нататъшни преговори по изготвен от Вашингтон план за прекратяване на войната с Русия. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски, предаде АФП.

Украйна търси яснота от своите съюзници относно гаранциите за сигурност, които ще получи като част от плана и според нея са необходими, за да се възпрепятстват потенциални нови нападения от страна на Русия.

„Украинската делегация е на път за САЩ. Надяваме се да има повече яснота както по отношение на документите, които вече сме подготвили с американската страна, така и по отношение на отговора на Русия на цялата дипломатическа работа, която се извършва“, каза Зеленски.

