Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в интервю за "Ройтерс", че Украйна, а не Русия, забавя евентуалното сключване на мирно споразумение.

Изказването на американския лидер е в ярък контраст с реториката на европейските съюзници, които твърдят, че Москва няма голям интерес да сложи край на войната в Украйна, коментира британската новинарска агенция.

ООН: Цивилните жертви в Украйна са се увеличили драстично през 2025 г.

Тръмп каза в ексклузивното интервю, което даде в сряда в Овалния кабинет на Белия дом, че руският президент Владимир Путин е готов да приключи своята почти четиригодишна инвазия в Украйна. По думите на американския лидер Зеленски е по-резервиран.

Американският държавен глава бе запитан защо преговорите, водени от САЩ, все още не са разрешили най-големия сухопътен конфликт в Европа. "Зеленски", отговори Тръмп. Думите на Тръмп сигнализират за ново разочарование от украинския лидер. Двамата отдавна имат нестабилни отношения, въпреки че контактите им изглежда се подобриха в хода на първата година от втория мандат на Тръмп.

Зеленски: Необходими са много по-широки промени в украинската мобилизационна система

ТРУДНОСТИ В ПРЕГОВОРИТЕ

През последните седмици фокусът на водените от САЩ преговори бе поставен върху гаранциите за сигурност на Украйна след войната. Целта е да е сигурно, че тя няма да бъде отново нападната от Русия след евентуално сключване на мирно споразумение. Като цяло американските преговарящи притискат Украйна да се откаже от източния си регион Донбас в рамките на евентуалното бъдещо мирно споразумение.

Украински официални лица бяха силно ангажирани с последните преговори, които от американска страна се водеха от специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф и зетят на Тръмп Джаред Къшнър. Европейски представители се усъмниха във вероятността Путин да се съгласи с някои от условията, които бяха договорени от Киев, Вашингтон и европейски лидери.

Стив Уиткоф и Джаред Къшнър искат среща с Путин в Москва

Тръмп каза, че не е знаел за евентуалното предстоящо пътуване на Уиткоф и Къшнър до Москва. Той отговори въпроса дали следващата седмица ще се срещне със Зеленски в кулоарите на Световния икономически форум в Давос с думите: "Бих го направил, ако той е там".

Зеленски публично изключи възможността за всякакви териториални отстъпки в полза на Москва, като посочи, че Конституцията на страната забранява на Киев да отстъпва каквито и да е територии.

Редактор: Цветина Петкова