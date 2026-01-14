Пратеникът на Белия дом Стив Уиткоф и зетят на американския президент Доналд Тръмп Джаред Къшнър се опитват да организират пътуване до Москва, за да се срещнат с руския президент Владимир Путин, съобщава Bloomberg News.

Срещата може да се състои този месец, въпреки че плановете не са окончателни и графикът може да се промени заради размириците в Иран.

Американски и украински представители продължават с преговорите за гаранции за Украйна

Евентуалната среща в Москва се вписва в интензивните дипломатически усилия за прекратяване на войната в Украйна и финализиране на условията по американския мирен план.