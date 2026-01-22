Обединените арабски емирства ще бъдат домакин на тристранни разговори за войната в Украйна с участието на представители на Украйна, САЩ и Русия, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Държавният глава не уточни формата на срещите, нито дали ще има преки преговори между украински и руски представители. От кабинета му не отговориха на запитванията за допълнителни разяснения.

„Това ще бъде първата тристранна среща в Емирствата. Ще се проведе утре и вдругиден“, каза Зеленски след изказването си на Световния икономически форум в Давос и добави: „Руснаците трябва да бъдат готови за компромиси“.

Гаранциите за сигурност на Украйна

Украинският президент изрази разочарование от липсата на „политическа воля“ в Европейския съюз по отношение на действията срещу руския президент Владимир Путин. Той подчерта, че колебливият подход на ЕС затруднява ефективния отговор на руската агресия и отслабва натиска върху Москва в ключов за сигурността на Европа момент.

Тръмп ще се срещне със Зеленски в Давос

Украйна се нуждае от гаранции за сигурност от страна на САЩ, а не само от Франция и Великобритания, за да бъде предотвратено ново руско нахлуване, заяви Зеленски.

„Великобритания и Франция са готови реално да разположат свои сили на терен. Необходима е обаче подкрепата на президента Тръмп“, подчерта украинският държавен глава в изказването си на Световния икономически форум в Давос, Швейцария.

"Европа се нуждае от обединени въоръжени сили. Сили, които наистина могат да я защитят. Европа разчита само на убеждението, че ако възникне опасност, НАТО ще действа. Но никой не е видял истински алианса в действие. Ако Путин реши да превземе Литва или да удари Полша, кой ще отговори? В момента НАТО съществува благодарение на вярата. Вярата, че Съединените щати ще действат. Че няма да стоят настрана и ще помогнат. Но какво ще стане, ако не го направят", попита Зеленски.

Зеленски за Гренландия

В речта си в Давос украинският президент критикува Европейския съюз и за отговора му за Гренландия и призова за сериозен подход към арктическата сигурност. Той припомни, че изпращането на 40 войници не предава силен сигнал на Путин или Си Дзинпин. Зеленски предложи страната му да помогне с експертиза, тъй като по думите му, украинците можели да потапят кораби край Гренландия, тъй като вече са го правили край Крим.

Разговорите с Тръмп

Украинският държавен глава съобщи още, че документите, подготвяни с Вашингтон с цел прекратяване на близо четиригодишната руска инвазия, са „почти, почти готови“. „Срещнахме се с президента Тръмп и нашите екипи работят почти всеки ден. Процесът не е лесен, но документите, насочени към прекратяване на тази война, са почти, почти готови“, каза Зеленски.

Той призна, че диалогът му с американския президент „не е лесен“, но определи проведената среща като „положителна“. В същото време Зеленски отбеляза, че Европа остава „разпокъсана“ и изглежда „изгубена“ в отношението си към Доналд Тръмп, като липсата на единна позиция и ясно лидерство отслабва способността на европейските държави да реагират адекватно на войната в Украйна и на бъдещите отношения със Съединените щати.

Редактор: Емил Йорданов