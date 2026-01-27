Снимка: iStock
-
Австрийска крава демонстрира неочаквани когнитивни способности (ВИДЕО)
-
Състезание с кучешки впрягове в Чехия (ВИДЕО)
-
Мъж кара ски по заснежените улици на Бостън (ВИДЕО)
-
Вулканът Килауеа изхвърли 480-метров стълб от лава (ВИДЕО)
-
"Новите известни": Историята на семейството на руски актьор и българска хореографка
-
Япония остава без панди: Близнаците Лей Лей и Сяо Сяо се връщат в Китай
Животните се включиха в надпревари по бързина и издръжливост
Тази събота и неделя се проведе камилско състезание в пустинята Бадайн Джаран, третата по големина пустиня в Китай. Участие взеха близо 700 камили.
Събитието включваше състезания като спринт с камили, надпревари за издръжливост, щафетни бягания и стрелба с лък от гърбовете на камилите. Проведени бяха и експериментални дейности като доене на камили.
Екзотика в зоопарка: Семейство двугърби камили радват жители и гости на Бургас (ВИДЕО+СНИМКИ)Редактор: Ивайла Маринова
Последвайте ни