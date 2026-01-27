Тази събота и неделя се проведе камилско състезание в пустинята Бадайн Джаран, третата по големина пустиня в Китай. Участие взеха близо 700 камили.

Събитието включваше състезания като спринт с камили, надпревари за издръжливост, щафетни бягания и стрелба с лък от гърбовете на камилите. Проведени бяха и експериментални дейности като доене на камили.

Екзотика в зоопарка: Семейство двугърби камили радват жители и гости на Бургас (ВИДЕО+СНИМКИ)

Редактор: Ивайла Маринова