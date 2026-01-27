Снимка: gettyimages
Гавин Нюсъм: Има сигнали, че след придобиването на TikTok от близка до президента бизнес група се потиска критично съдържание към него
Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм обвини TikTok, че ограничава съдържание, критично към президента на САЩ Доналд Тръмп. По този повод щатските власти започват проверка на практиките за модериране на съдържание в платформата, за да установят дали са нарушени закони на щата Калифорния.
От офиса на Нюсъм съобщиха, че след закупуването на TikTok от бизнес група, свързвана с поддръжници на Тръмп, са постъпили сигнали за потискане на публикации, критикуващи президента. По думите им подобни случаи са били и независимо потвърдени. Затова губернаторът е възложил на Министерството на правосъдието на Калифорния да прецени дали действията на платформата са в нарушение на местното законодателство.
САЩ и Китай постигнаха рамково споразумение за собствеността на TikTok
Реакцията идва дни след като китайската компания ByteDance, собственик на TikTok, обяви, че е финализирала сделка за създаване на съвместно дружество, в което основният дял е американска собственост. Целта на споразумението е да бъдат защитени данните на американските потребители и да се избегне евентуална забрана на приложението, използвано от над 200 милиона души в САЩ.
От страна на новото съвместно дружество на TikTok в САЩ отрекоха обвиненията в цензура. Представител на компанията заяви, че проблемите със съдържанието са резултат от техническа неизправност, причинена от срив в център за данни. По думите му това е довело до каскадна повреда в системите, която временно е предизвикала забавяния, грешки при публикуване и поставяне на видеа „под преглед“.
Междувременно редица потребители на TikTok съобщиха за необичайно поведение на платформата и изразиха съмнения за цензуриране. Професорът по право от университета „Джорджтаун“ Стив Владек заяви, че негово видео, свързано с правомощията на имиграционните служби, е било временно ограничено. Подобни проблеми потвърди и експертът по интернет право и етика Кейси Фислър от Университета на Колорадо.
След забраната: TikTok възстановява дейността си в САЩ
Напрежението около TikTok се развива на фона на дългогодишния политически конфликт между демократа Нюсъм и републиканеца Тръмп. Последният публично подкрепи сделката за новата структура на TikTok в САЩ и заяви, че приложението е изиграло важна роля за изборната му победа през 2024 г.
Според договореностите 80,1% от новото дружество ще бъдат собственост на американски и международни инвеститори, а ByteDance ще запази дял от 19,9%. Сред водещите инвеститори са Oracle, Silver Lake и базираната в Абу Даби инвестиционна компания MGX. Сделката е получила одобрение както от американските, така и от китайските власти.Редактор: Ралица Атанасова
