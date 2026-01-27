Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм обвини TikTok, че ограничава съдържание, критично към президента на САЩ Доналд Тръмп. По този повод щатските власти започват проверка на практиките за модериране на съдържание в платформата, за да установят дали са нарушени закони на щата Калифорния.

От офиса на Нюсъм съобщиха, че след закупуването на TikTok от бизнес група, свързвана с поддръжници на Тръмп, са постъпили сигнали за потискане на публикации, критикуващи президента. По думите им подобни случаи са били и независимо потвърдени. Затова губернаторът е възложил на Министерството на правосъдието на Калифорния да прецени дали действията на платформата са в нарушение на местното законодателство.

САЩ и Китай постигнаха рамково споразумение за собствеността на TikTok

Реакцията идва дни след като китайската компания ByteDance, собственик на TikTok, обяви, че е финализирала сделка за създаване на съвместно дружество, в което основният дял е американска собственост. Целта на споразумението е да бъдат защитени данните на американските потребители и да се избегне евентуална забрана на приложението, използвано от над 200 милиона души в САЩ.

От страна на новото съвместно дружество на TikTok в САЩ отрекоха обвиненията в цензура. Представител на компанията заяви, че проблемите със съдържанието са резултат от техническа неизправност, причинена от срив в център за данни. По думите му това е довело до каскадна повреда в системите, която временно е предизвикала забавяния, грешки при публикуване и поставяне на видеа „под преглед“.

Междувременно редица потребители на TikTok съобщиха за необичайно поведение на платформата и изразиха съмнения за цензуриране. Професорът по право от университета „Джорджтаун“ Стив Владек заяви, че негово видео, свързано с правомощията на имиграционните служби, е било временно ограничено. Подобни проблеми потвърди и експертът по интернет право и етика Кейси Фислър от Университета на Колорадо.

След забраната: TikTok възстановява дейността си в САЩ

Напрежението около TikTok се развива на фона на дългогодишния политически конфликт между демократа Нюсъм и републиканеца Тръмп. Последният публично подкрепи сделката за новата структура на TikTok в САЩ и заяви, че приложението е изиграло важна роля за изборната му победа през 2024 г.

Според договореностите 80,1% от новото дружество ще бъдат собственост на американски и международни инвеститори, а ByteDance ще запази дял от 19,9%. Сред водещите инвеститори са Oracle, Silver Lake и базираната в Абу Даби инвестиционна компания MGX. Сделката е получила одобрение както от американските, така и от китайските власти.

Редактор: Ралица Атанасова