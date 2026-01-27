Снимка: Стопкадър/ Видео: "Ройтерс"
-
-
-
-
-
-
Британският премиер публикува кадри в TikTok от изявата си с очилата
Британският премиер Киър Стармър реши да имитира френския президент Еманюел Макрон и се появи на публично събитие със слънчеви очила, пишат „Фигаро“ и АНСА.
Заради проблем с окото Макрон от известно време се появява на публични събития със слънчеви очила. Той произнесе речта си на форума в Давос миналата седмица със слънчеви очила и предизвика силен обществен интерес в социалните мрежи. От фирмата производител на очилата после разказаха, че интересът към точно този модел е нараснал и акциите на борса ѝ са поскъпнали.
Заболяване или инцидент: Защо Макрон носи слънчеви очила дори на закрито на форума в Давос (ВИДЕО+СНИМКИ)
В понеделник Стармър беше гост на ток шоу в Лондон, водено от комика Мат Форд, и се появи с очила като тези на Макрон. Той се пошегува, че е взел идеята от „приятеля“ Макрон и поздрави аудиторията на френски. После Стармър все пак свали очилата.
@keirstarmer @Emmanuel Macron ♬ original sound - Keir Starmer
След това британският премиер постна кадри в TikTok от изявата си с очилата.Редактор: Дарина Методиева
