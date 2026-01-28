Първият официален доклад на американските служби за сигурност относно инцидента, при който федерални агенти застреляха американския гражданин Алекс Прети в Минеаполис, показва, че двама от тях са стреляли по него, съобщи "Ню Йорк Таймс".

Според медиите, които се позовават на имейл с предварителните резултати от разследването, изпратен от Митническата и гранична служба до членове на Конгреса на САЩ, първоначално агент от американската Гранична служба е открил огън по Прети, следван от служител на Митническата и гранична служба.

Американската Гранична служба е мобилната, униформена правоприлагаща служба на Митническата и гранична служба.

Убийството на 37-годишния медик Алекс Прети, работил в болница за ветерани, разпали напрежението около масираните мерки на администрацията на Тръмп срещу имиграцията в градовете, управлявани от демократите. Това предизвика и възмущение - федерални служители обвиниха Прети за собствената му смърт, въпреки видеозаписите, показващи обратното.

Според съобщения в американски медии, цитиращи документа, в официалния доклад не се посочва, че Прети е посегнал към оръжието си, въпреки че администрацията на САЩ по-рано изказа предположения, че той е представлявал непосредствена заплаха.

Редактор: Цветина Петкова