Доналд Тръмп заяви, че неговата администрация ще намали малко напрежението в Минесота, след втория смъртоносен инцидент с американски гражданин, застрелян от федерални имиграционни служители в град Минеаполис.

Смъртта на Алекс Прети разпали отново протестите и общественото недоволство в цялата страна и доведе до критики от страна на конгресмени и от двете партии. Специалният представител на Тръмп по контрола на имиграцията Том Хоман се срещна с кмета на Минеаполис и губернатора на Минесота във вторник в знак на разведряване – знак, че Белият дом се опитва да овладее недоволството в града.

Висш служител на Граничния патрул и неговите агенти напускат Минеаполис

Том Хоман беше изпратен на мястото на командира на Граничната полиция Грег Бовино, който според източници е бил понижен в длъжност и преназначен. Протестращи се събраха в Минеаполис снощи, за да отпразнуват напускането му.

Междувременно старши съветникът от Белия дом Стивън Милър заяви, че властите проверяват дали агентите на Граничната служба в Минесота „може би не са спазили“ протокола преди смъртоносната стрелба по Алекс Прети. Това е необичайно признание за възможно нарушение от един от най-влиятелните и твърдолинейни представители на администрацията на Тръмп по въпросите на имиграционното прилагане.

В изявление пред CNN Милър каза, че Белият дом е дал „ясни указания“ на Министерството на вътрешната сигурност, според които допълнителният персонал, изпратен в Минесота за защита на силите при операцията, трябвало да се използва за операции по издирване на бегълци и създаване на физическа бариера между арестуващите екипи и нарушителите.

„Проверяваме защо екипът може да не е спазил този протокол“, каза Милър.

