Включването на България в Съвета за мир трябва да се ратифицира от Народното събрание. А за да се случи това, договорът трябва да отговаря на нашата Конституция. Затова международните договори подлежат на предварителен, а не последващ контрол за конституционна съобразност. Това следвада бъде направено от Конституционния съд, ако бъде сезиран, каза преподавателят по конституционно право проф. д-р Екатерина Михайлова в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Тя подчерта факта, че Тръмп е пожизнен председател на въпросната инициатива, което по думите ѝ прилича на „абсолютна монархия – концентрация на цялата власт в едни ръце”. „За мен това е смущаващо и в противоречие с основните начала на нашата Конституция”, допълни Михайлова.

Професорът също така поясни, че този договор трябва да бъде одобрен от 2/3 от членовете на американския Сенат.

Михайлова беше категорична, че има детайли, които трябва да бъдат изяснени, преди България да ратифицира този документ. „Има правов ред и той трябва да се спазва”, допълни още тя.

Проф. Михайлова коментира и възможните варианти за служебен премиер. По отношение на Андрей Гюров тя посочи, че няма конституционна пречка той да заеме този пост.

По темата за предсрочното прекратяване на мандата на Румен Радев тя посочи, че конституционно всичко е издържано, както трябва. Тя обаче подчерта, че е „странно да напускаш поста си преди края на мандата с аргумент, че ще се занимаваш с партийна политика”. Михайлова допълни, че според клетвата, която полага президентът, служебните задължения трябва да се изпълняват независимо от „емоциите около теб”. В този ред на мисли Михайлова каза, че когато човек поема даден държавен пост, той е наясно с ангажиментите, които произтичат от него, което важи и за хората от „домовата книга”.

По отношение на промените в Изборния кодекс професорът каза, че е напълно естествено да подозираме, че щом нещо се иска в последния момент и на всяка цена, „има други намерения, и то не съвсем чисти”. Тя беше категорична, че е „недопустимо да се правят експерименти в деня на изборите”, визирайки скенерите.

Редактор: Цветина Петрова