Докато в Италия едни се борят с природните стихии, други се готвят за Зимните олимпийски игри. Художници преобразиха центъра на град Ортизей, превръщайки го в открита галерия от ледени скулптури. Произведенията са част от регионален конкурс.

Скулптурите са вдъхновени от предстоящата Олимпиада. Основните фигури изобразяват факли, олимпийските пръстени и скиори.

"Нещо вътре в мен се пробужда, когато творя. Надявам се, че страстта, която влагаме в нашите произведения, може да обогати живота на другите хора", споделя скулпторът Бенедета Кофлер.

Творбите се изработват пред очите на зрителите. Те са част от конкурс, обхващащ различни градове в долината Вал Гардена, в която се намира Ортизей. Тя е известна с дългогодишната си традиция в дърворезбата, датираща още от 17 век.

"Първоначално много ми харесваше да работя с глина. На по-късен етап се заинтересувах от дървените материали, а в Художествената академия имах възможността да започна да работя и с лед. Работата с този материал е различна и това я прави интересна", споделя скулпторът Оливие Бернар.

Зимните олимпийски игри в Италия ще се проведат от 6 до 22 февруари.

