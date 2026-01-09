-
"Песто за закуска": Способността да съчетаеш несъчетаеми неща
-
Стела Ганчева: Чувството да играеш на живо не може да се замени с нищо
-
Втората най-скъпа в света: Продадоха картина на Густав Климт за 236,4 млн. долара
-
В Пловдив подлез вече говори, пее и плаши, за да бъде опазен след основен ремонт
-
Графити по релсите, живот на ръба: Насимо, който оцеля и намери свободата да бъде себе си
-
Пред NOVA говори младата художничка, изрисувала Лили Иванова върху стена
Харбин отново впечатлява света с едно от най-зрелищните зимни събития на планетата
Китайският град Харбин отново впечатлява света с едно от най-зрелищните зимни събития на планетата — традиционният фестивал на ледените скулптури, който всяка година превръща част от града в истинска приказка от лед и светлина.
Посетителите описват гледката като „ефект от сън“ — гигантски ледени творения, осветени отвътре в различни цветове, които създават усещане за магия. Когато падне нощта, цели квартали се преобразяват в светещо ледено царство, напомнящо сцена от фантастичен филм.
Фестивалът се провежда в столицата на североизточната китайска провинция Хейлундзян, недалеч от границата с Русия. Всяка зима творци от различни краища на света се събират там, за да изваят от огромни ледени блокове впечатляващи фигури и да се състезават за титлата най-красива скулптура на годината.
Гигантски снежни човеци завладяха ледения парк в Харбин (ВИДЕО)
Ледените произведения - замъци, животни, митични фигури и цели архитектурни ансамбли, са осветени отвътре, което допълнително засилва приказното усещане. Част от Харбин се превръща в празнично пространство, което привлича хиляди туристи, отбелязва Associated Press. Семейства пътуват от отдалечени райони на Китай и от чужбина, за да станат част от това зимно чудо и да се потопят в уникалната атмосфера, която съчетава изкуство, студ и светлина.
Докато кадрите от Харбин обикалят света, градът за пореден път доказва, че зимата може да бъде не само студена, но и изключително красива.Редактор: Калина Петкова
Последвайте ни