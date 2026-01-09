Китайският град Харбин отново впечатлява света с едно от най-зрелищните зимни събития на планетата — традиционният фестивал на ледените скулптури, който всяка година превръща част от града в истинска приказка от лед и светлина.

Посетителите описват гледката като „ефект от сън“ — гигантски ледени творения, осветени отвътре в различни цветове, които създават усещане за магия. Когато падне нощта, цели квартали се преобразяват в светещо ледено царство, напомнящо сцена от фантастичен филм.

Фестивалът се провежда в столицата на североизточната китайска провинция Хейлундзян, недалеч от границата с Русия. Всяка зима творци от различни краища на света се събират там, за да изваят от огромни ледени блокове впечатляващи фигури и да се състезават за титлата най-красива скулптура на годината.

Гигантски снежни човеци завладяха ледения парк в Харбин (ВИДЕО)

Ледените произведения - замъци, животни, митични фигури и цели архитектурни ансамбли, са осветени отвътре, което допълнително засилва приказното усещане. Част от Харбин се превръща в празнично пространство, което привлича хиляди туристи, отбелязва Associated Press. Семейства пътуват от отдалечени райони на Китай и от чужбина, за да станат част от това зимно чудо и да се потопят в уникалната атмосфера, която съчетава изкуство, студ и светлина.

Докато кадрите от Харбин обикалят света, градът за пореден път доказва, че зимата може да бъде не само студена, но и изключително красива.

Редактор: Калина Петкова