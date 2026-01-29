Министерството на правосъдието на САЩ повдигна обвинения на мъжа, който напръска с ябълков оцет конгресменът от Демократическата партия Илхан Омар по време на събитие в Минеаполис, предаде "Асошиейтед прес".

Антъни Казмерчак, който беше задържан след атаката срещу Омар във вторник тази седмица, беше обвинен в извършването на насилствено нападение, противопоставяне, възпрепятстване и сплашване на Омар, гласи обвинителния акт, внесен във федерален съд.

Властите установиха, че течността, с която е напръскана Илхан Омар е разтвор от вода и ябълков оцет.

Все още не е ясно дали Казмерчак разполага с адвокат, който да коментира обвиненията. Той има съдебно минало и е правил публикации в социалните мрежи, които подкрепят американския президент Доналд Тръмп.

Във вторник Казмиерчак се нахвърли върху конгресмена от Демократическата партия от 5-и конгресен район на Минесота. Той напръска Илхан Омар с неприятно миришещата течност по време на обществена проява в Минеаполис, докато тя осъждаше действията на американската федерална Имиграционна и митническа служба (ICE) в щата.

Редактор: Станимира Шикова