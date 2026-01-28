Представителката на демократите в Конгреса Илхан Омар е напръскана с неизвестна течност от спринцовка в Минеаполис, съобщиха американски медии. Това се случило по време на среща с граждани, докато Омар говорела за напрежението в града след смъртта на мъж при стрелба от федерални имиграционни агенти.

Нападналият Омар се втурнал с викове към трибуната и с помощта на спринцовка изпръскал неидентифицирана субстанция към нея, преди охраната да го повали на земята и да го арестува. Той вече е с повдигнати обвинения.

This footage of the Ilhan Omar incident looks suspect.



She runs at a could-be assassin like she’s going to disarm him, returns to finish her speech covered in a potentially deadly substance.



Trump announced yesterday that her finances are being looked at.pic.twitter.com/ucp9bxjSGe — johnny maga (@_johnnymaga) January 28, 2026

Омар не показала да е пострадала от течността, а след кратка пауза продължила речта си, въпреки съвет от служител по сигурността да я прекрати. Свидетели разказаха, че веществото имало силна, неприятна миризма, но не е потвърдено какво точно представлява.

В своята реч Омар призова за оттегляне на имиграционната служба ICE от града и оставката на министъра на вътрешната сигурност.

След инцидента тя заяви, че няма да спре работата си заради подобни действия и благодари на поддръжниците си, подчертавайки, че остава „посветена на делата на Минесота въпреки всичко, което може да ѝ бъде причинено“.

pic.twitter.com/wOUFWO7glV This is the most staged thing I have ever seen in my life.



Rep. Ilhan Omar



She’s a fraud so it’s completely plausible that she orchestrated this.



Deport Ilhan. — Ape𝕏 (@CubanOnlyTrump) January 28, 2026

Нападението беше осъдено от градски и държавни политици, които подчертаха, че насилието и заплахите нямат място в политическия диалог.

Омар е родена в Сомалия, но семейството ѝ бяга от гражданската война, когато тя е на 8 години. Те прекарват 4 години в бежански лагер в Кения, след което получават убежище в САЩ.

Семейството се установява първо във Вирджиния, където Омар учи английски, а после се премества в Минeаполис - район с голяма сомалийска общност. Там Омар завършва гимназия и получава американско гражданство на 17-годишна възраст.

През 2016 г. Омар става първата сомалийска американка, избрана за щатски законодател в Минесота. През 2018 г. тя влиза в Камарата на представителите на САЩ.

Омар често е обект на остри словесни атаки от страна на републиканци, включително от президента Доналд Тръмп, които се опитват да я свържат с разследвания за измами с обществени помощи за сомалийската общност в Минесота. Във вторник Тръмп заяви, че Министерството на правосъдието разследва личните ѝ финанси, като намекна, че тя е извлякла облага от работата си в Конгреса.

Редактор: Цветина Петкова