Кънки на лед по улиците на Тексас. Замръзналите пътища в град Леандър затрудниха движението и накараха повечето хора да останат по домовете си. Едно семейство обаче избра да излезе навън и намери необичаен начин да превърне суровата зимна обстановка в истинско забавление.

За Кимбърли, майка на две деца, зимните условия, които принудиха почти всички хора да останат по домовете си, бяха истинска зимна приказка. "Това да карам кънки по улиците на града беше уникално преживяване. Наистина се забавлявах и създадох невероятни спомени с децата ми", споделя тя.

Кимбърли е бивша фигуристка, зад гърба си има 30 години опит върху леда. Самата тя обаче споделя, че разликата между естествения лед и пързалката я е изненадала. "Беше много по-различно от карането на ледената пързалка, защото нямаше сцепление. Дори беше малко трудно докато свикна, но беше много забавно", казва още тя.



И двете дъщери на Кимбъри също са фигуристки. Бела разказа: "Беше много забавно да караме кънки с майка ми. Имам опит, карам всеки ден и си казах, че просто трябва да се отпусна."



За разлика от повечето тексасци, Кимбърли и семейството й се надяват снега да не се стопи прекалено бързо.

