Израел обяви, че ще отвори отново граничния пункт „Рафах“ между Газа и Египет в двете посоки през уикенда, позволявайки на палестинците да влизат и напускат територията. Пунктът е затворен от почти две години насам, съобщава „Асошиейтед прес”.

COGAT, израелският военен орган, отговарящ за координирането на помощта за Газа, каза в изявление, че ще бъде разрешено „само ограничено движение на хора“.

"Хамас" е готова да предаде управлението на Газа на палестински технократичен комитет

Отварянето на „Рафах“ е важна крачка напред за плана на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на огъня в Газа. Граничният пункт е затворен от май 2024 г.

Както Израел, така и Египет ще проверяват лицата, които излизат и влизат през „Рафах“, който ще бъде контролиран от гранични патрули на Европейския съюз.

„Рафах” – последният изход от Газа

Палестинците, които са напуснали Газа по време на войната, ще могат да се върнат, след като получат разрешение от израелските служби за сигурност.

Израел се съпротивляваше на отварянето на граничния пункт, но възстановяването на останките на последния заложник в Газа в понеделник отвори пътя за напредък.

Редактор: Ивета Костадинова