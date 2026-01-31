Близки на загиналите и пострадалите при трагичния пожар в бар в курорта Кран Монтана организираха днес мемориален поход в швейцарския град Лютри, съобщи БТА. Събитието се проведе с призив за справедливост за жертвите на инцидента, станал в новогодишната нощ, и събра роднини, приятели и съпричастни граждани от района, откъдето са част от загиналите и ранените.

След трагичния пожар в Кран-Монтана: Съдът освободи обвиняемия собственик на бара

При пожара загинаха общо 40 души, повечето от които непълнолетни, а ранените бяха 116, също предимно млади хора. Разследването установи, че огънят е бил предизвикан от свещи тип „фонтан“, закрепени върху бутилки, които са подпалили шумоизолацията на тавана в заведението. По случая бяха разследвани двамата собственици на бара – френска двойка.

По време на днешния поход участниците носеха бели цветя като символ на памет и почит. На оградата на местния стадион в Лютри бяха вързани бели панделки с послания в памет на загиналите, превръщайки пространството в импровизиран мемориал за една от най-тежките трагедии в Швейцария през последните години.

