Десетки хиляди демонстранти излязоха по улиците на Прага в подкрепа на чешкия президент Петър Павел на фона на нарастващото напрежение между държавния глава и новото дясно правителство, оглавявано от милиардера Андрей Бабиш, предаде БТА.

Поддръжници на либералния президент изпълниха два големи площада в центъра на чешката столица. Организаторите на протеста под мотото „Милион моменти за демокрацията“ обявиха, че в демонстрацията са участвали между 80 000 и 90 000 души.

Повод за напрежението стана отказът на президента Павел да назначи Филип Турек – почетен председател на партията „Мотористите за себе си“ – за министър на околната среда в новото правителство. Държавният глава аргументира решението си с противоречиви публични изяви на Турек, които според него са несъвместими с министерски пост в демократична държава. По информация на ДПА 40-годишният политик е публикувал расистки и сексистки коментари в социалните мрежи.

Павел обвини и външния министър Петър Мацинка, съпартиец на Турек, в опит за изнудване във връзка със случая, което допълнително изостри конфликта между президента и управляващите.

По време на митинга Петър Павел благодари на гражданите за подкрепата и подчерта, че защитата на ценности като достойнство, истина и взаимно уважение е от ключово значение за демокрацията.

Бившият генерал от НАТО заема президентския пост от март 2023 г.

Междувременно опозиционните партии в парламента обявиха, че във вторник ще внесат вот на недоверие към правителството заради обвиненията в оказване на натиск върху президента. Очакванията за успех обаче са ограничени, тъй като управляващата коалиция разполага със стабилно мнозинство от 108 от общо 200 депутати в долната камара на парламента.

