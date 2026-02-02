Дни след като трите най-големи торент сайта у нас бяха свалени след мащабна международна акция се очаква службите да разкрият подробности за предприетите действия. В акция са участвали Европол, ГДБОП, ДАНС, българските служби, Следствието, както и агенти от Департамента по вътрешна сигурност и Департамента по правосъдие на САЩ.

Действията на службите са предприети заради незаконно разпространение на материали, защитени с авторски права - филми, музика, игри, софтуер и други форми на интелектуална собственост. По случая има четирима задържани, потвърди вътрешният министър в оставка Даниел Митов. Извършени са претърсвания и изземвания на 30 адреса в цялата страна, а дейностите са координирани от българската прокуратура.

Най-големите сайтове за пиратско съдържание у нас - свалени след мащабна международна акция, има задържани

Предстои оценка на събраните доказателства и привличането като обвиняеми на лицата, участвали в разпространението на пиратското съдържание в интернет.

Редактор: Ралица Атанасова