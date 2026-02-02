Снимки: iStock
-
Осъден фалшификатор на евро разкрива как работи подземният свят на неистинските пари
-
Сигнал за 50% скок в цените: КЗП и НАП провериха пункт за ГТП в Пазарджик
-
Трима задържани при акция на СДВР срещу кражбата на коли
-
Пуснаха срещу 8000 евро шофьора, причинил катастрофата, при която загина бившият кмет на Червен бряг
-
Прокуратурата във Видин разследва побоя пред дискотека в града
-
Обявиха за международно издирване шофьора на камиона от катастрофата с две жертви в Ловешко
По случая има четирима задържани, съобщи вътрешният министър в оставка Даниел Митов
Дни след като трите най-големи торент сайта у нас бяха свалени след мащабна международна акция се очаква службите да разкрият подробности за предприетите действия. В акция са участвали Европол, ГДБОП, ДАНС, българските служби, Следствието, както и агенти от Департамента по вътрешна сигурност и Департамента по правосъдие на САЩ.
Действията на службите са предприети заради незаконно разпространение на материали, защитени с авторски права - филми, музика, игри, софтуер и други форми на интелектуална собственост. По случая има четирима задържани, потвърди вътрешният министър в оставка Даниел Митов. Извършени са претърсвания и изземвания на 30 адреса в цялата страна, а дейностите са координирани от българската прокуратура.
Най-големите сайтове за пиратско съдържание у нас - свалени след мащабна международна акция, има задържани
Предстои оценка на събраните доказателства и привличането като обвиняеми на лицата, участвали в разпространението на пиратското съдържание в интернет.Редактор: Ралица Атанасова
Последвайте ни