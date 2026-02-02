Иранецът Ефран Солтани е освободен под гаранция, сочат данни на група за правата на човека и иранските държавни медии, цитирани от CNN.

26-годишният мъж беше задържан във връзка с антиправителствени протести и беше осъден на смърт. Солтани беше задържан на 10 януари в дома си във град Фардис, разположен на около 25 мили западно от Техеран. А обвинението беше в „събиране и съучастие срещу вътрешната сигурност на страната“, както и в „пропагандна дейност“ срещу режима, сочи информацията на държавния телевизионен оператор IRIB.

Ерфан Солтани - иранецът, който се изправи срещу режима и получи смъртна присъда (СНИМКИ)

След ареста му Държавният департамент на САЩ и един от роднините на Солтани заявиха, че Иран планира да го екзекутират. Иранските съдебни власти обаче отхвърлиха тази информация и я обявиха за „изфабрикувани новини”.

BREAKING:



26-year-old Erfan Soltani, the Iranian man who was sentenced to death for taking part in anti-regime protests a few weeks ago, has now been released on bail.



His family says that he’s back home with them.



His case caused outrage across the world pic.twitter.com/7cZJMpIe4b — Visegrád 24 (@visegrad24) February 1, 2026

По-късно семейството на Солтани заяви, че екзекуцията му е отложена. Доналд Тръмп коментира, че е получил уверения „от достоверни източници“, че няма план за екзекуции в Иран. Американският президент също така предупреди Иран да не екзекутира протестиращи, като предупреди, че в противен случай САЩ ще „предприемат решителни действия“.

По сведения на Hengaw, организация за правата на човека, базирана в Норвегия, Солтани е бил освободен под гаранция в събота. Иранската държавна медия Press TV също потвърди освобождаването на Солтани в публикация в Telegram.

Несигурната съдба на Солтани се превърна в един от най-шумните случаи в международен план по време на огромните антиправителствени протести, които разтърсиха Иран миналия месец.

CNN: Ефран Солтани е в добро физическо здраве

На 19 януари CNN съобщи, че Солтани е в добро физическо здраве и е успял да се срещне със семейството си, отново базирайки се на данните на Hengaw и на един от неговите близки.

Роднината на Солтани - Сомайе, сподели в интервю за CNN миналия месец, че Ефран е „невероятно мил и добросърдечен млад мъж“, който „винаги се е борил за свободата на Иран“.

⇒ Според последните доклади на базираната в САЩ агенция за човешки права - HRANA, откакто протестите в Иран избухнаха миналия месец, над 6400 демонстранти са били убити и над 1000 са били арестувани. Още 11 280 смъртни случая са в процес на проверка, пише CNN.

