Великобритания заяви, че е експулсирала руски дипломат като ответна реакция след изгонването на британски дипломат от посолството на Обединеното кралство в Москва, обвинен в шпионаж, предаде "Ройтерс".

"Обвиненията на Русия са неоснователни, а експулсирането на британския дипломат беше неоправдано", посочи говорител на британското Министерство на външните работи, Общността на нациите и развитието. "С извикването на руския посланик във Великобритания министерството на външните работи ясно заявява, че Обединеното кралство няма да търпи заплахи срещу свои служители от британското посолство в Москва и затова днес предприемаме реципрочни действия, като отнемаме акредитацията на руски дипломат", допълва говорителят.

"Всяко друго действие, предприето от Русия, ще бъде смятано за ескалация и ще получи съответна реакция", изтъква говорителят на ведомството. Не последва коментар от страна на посолството на Русия във Великобритания.

На фона на войната в Украйна Русия и западните държави непрекъснато си отправят взаимни обвинения в организиране на шпионски кампании с невиждан по рода си мащаб още от времето на Студената война, докато западните дипломати в Москва посочват, че са обект на следене и тормоз.

Редактор: Емил Йорданов