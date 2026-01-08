Русия предупреди, че всякакви войски, изпратени в Украйна от Коалицията на желаещите, ще бъдат смятани от Москва за легитимна военна цел. Това каза говорителката на руското външно министерство Мария Захарова.

Изявлението идва, броени дни след като Великобритания и Франция обявиха планове да разположат многонационални мироопазващи сили в Украйна, веднага щом влезе в сила евентуално прекратяване на огъня.

Франция, Великобритания и Украйна подписаха декларация на срещата в Париж

"В тази връзка руското външно министерство предупреждава, че разполагането на територията на Украйна на военни формирования, военни обекти, складове и друга инфраструктура на западните държави ще бъде разглеждано като чуждестранна интервенция, създаваща пряка заплаха за сигурността не само на Русия, но и на други страни в Европа. Всички подобни формирования и обекти ще се разглеждат като легитимна военна цел от въоръжените сили на Руската федерация. Тези предупреждения неведнъж бяха отправяни на най-високо равнище и запазват своята актуалност" каза Захарова.

По думите ѝ новите милитаристки декларации на така наречената Коалиция на желаещите и на киевските власти формират истинска "ос на войната". "Плановете на нейните участници стават все по-опасни и разрушителни за бъдещето на европейския континент и неговите жители, които западните политици освен това принуждават да заплащат за подобни стремежи от собствения си джоб", добави Захарова.

Редактор: Цветина Петкова