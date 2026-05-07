Женски слон на около 40 години, последното диво животно, все още част от цирк в Португалия, ще бъде преместен в нов резерват за слонове в южната част на страната, съобщава АФП.

„Това споразумение беше сключено доброволно, в дух на споделен ангажимент за благосъстоянието на Джули“, посочиха в съвместно изявление цирк „Виктор Юго Кардинали“ и „Пангеа тръст“, който току-що създаде най-големия резерват за слонове в Европа, предава БТА.

Африканската слоница на име Джули се присъединява към цирка „Кардинали“ през 1988 г., но не участва в представленията му от 2024 г., когато влезе в сила забраната за диви животни в цирковете в Португалия.

„Специално проектираният от „Пангеа“ резерват има за цел да предостави на слонове като Джули пространството, средата и компанията, от които се нуждаят, за да задоволят основните си нужди“, обясни фондацията.

Джули трябва да бъде преместена в убежището през юни, малко след пристигането на първата слоница, Кариба, която в момента се намира в парк в Белгия, съобщи за АФП директорката на „Пангеа“ Кейт Мур.

С площ от 4000 декара, резерватът на тази британска фондация би могъл да приюти до 20 или 30 слона в португалския регион Алентежу, докато в Европа има „повече от 600 слона в плен в циркове и зоологически градини“, уточни тя.

„Много циркове и някои зоологически градини в Европа стигат до момент – поради промени в законодателството, загубата на партньор или просто решение да се обърне страницата – в който вече не е възможно, нито уместно да се отглеждат слонове“, обясни Кейт Мур.

„Можем да приемем само малка част от тези 600 животни, но слонове като Джули и Кариба са с приоритет, тъй като това са много социални животни и не е добре за тях да бъдат изолирани. Те се нуждаят от компания и ние искаме да ги съберем“, заключи тя.

Редактор: Ина Григорова