Американският пратеник Стив Уиткоф и иранският външен министър Абас Арагчи се очаква да се срещнат в петък в Истанбул, за да обсъдят възможно ядрено споразумение, съобщи изданието „Аксиос“. Друг източник, запознат с плановете, заяви, че срещата в петък е „възможно най-добрият сценарий“, но предупреди, че "нищо не е окончателно, докато не се е случило".

Ако се проведе такава среща, тя ще бъде първата между американски и ирански представители след провала на преговорите и 12-дневната война през юни.

Тръмп омаловажи предупреждението на Техеран за действия при евентуална военна намеса на САЩ

Новината идва на фона на засилването на военното присъствие на САЩ в Залива, докато американският президент Доналд Тръмп настоява, че единственият начин да се избегне военен конфликт е сключването на бързо споразумение.

Планираната за петък среща е в резултат на дипломатическите усилия на Турция, Египет и Катар през последните няколко дни, отбелязва „Аксиос“.

Редактор: Емил Йорданов