Конгресът на САЩ гласува законопроект за разходи, с който да се сложи край на спирането на работата на правителството. Той мина в комисия на Камарата на представителите късно в понеделник.

Т.нар. shutdown дойде след провал в преговорите за разходи на фона на гнева на демократите в отговор на убийството на двама американски граждани от федерални имиграционни агенти в Минеаполис. А това провали преговорите за нови средства за Министерството на вътрешната сигурност.

Сенатът на САЩ прие законопроект за слагане на край на бюджетната парализа

Късно в петък Сенатът прие пакет, с който се изчистват пет неизпълнени законопроекта за финансиране, покриващи повечето федерални агенции до септември, заедно с двуседмична временна мярка, за да се запази функционирането на министерството. На този фон Белият дом и Конгресът преговарят за политиката за прилагане на имиграционното законодателство.

Спирането временно замразява финансирането за несъществени федерални операции, принуждавайки агенциите да спрат услугите, да пускат работниците в неплатен отпуск или да изискват от тях да работят без заплащане.

В понеделник вечерта Комисията по правилата на Камарата на представителите гласува да придвижи пакета от Сената за пълно гласуване в Камарата на представителите, което се очаква днес.

Президентът Доналд Тръмп обяви, че се стреми към приемането от Камарата на представителите на законопроект, който би позволил възобновяване на частично спряното финансиране.

„Работя усърдно с председателя Майк Джонсън, за да гарантирам, че настоящото споразумение за финансиране, което Сенатът одобри миналата седмица, да бъде прието от Камарата на представителите и да стигне до бюрото ми, за да мога да го подпиша незабавно“, написа американският лидер в Truth Social. „Трябва да поддържаме правителството да функционира. И се надявам, че всички републиканци и демократи ще се присъединят към мен в подкрепа на този законопроект, за да стигне до бюрото ми без забавяне“, подчерта Тръмп.

Републиканци и демократи в САЩ постигнаха сделка за край на правителствената криза

Той се противопостави на всякакви промени в настоящия законопроект. „Ще работим усърдно, за да разрешим повдигнатите въпроси, но не можем да позволим още едно продължително, безсмислено спиране на работата на правителството. То причинява значителни щети на страната ни“, добави той.

В полунощ на 31 януари правителството на САЩ обяви, че спира дейността си поради липса на финансиране. През есента на 2025 г. предишният shutdown продължи 43 дни, от 1 октомври до 12 ноември.

Редактор: Цветина Петкова