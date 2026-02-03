Сръбската полиция е открила рекордно количество от близо пет тона марихуана в склад на компания за цветя край град Крушевац. Наркотикът е бил опакован в стотици картонени кутии. Фирмата е собственост на Радe Спасоевич - местен представител на управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП), смятан за близък до министъра на отбраната Братислав Гашич.

Обискът е извършен на 29 януари в село Конюх, на около 200 км югоизточно от Белград, по разпореждане на Специалната прокуратура за борба с организираната престъпност (TOK). Спасоевич и синът му са арестувани. По време на операцията са открити още четири автоматични оръжия, противотанков гранатомет и 13 000 евро в брой.

Разбиха престъпна група за разпространение на вейпове с наркотици в Габрово (СНИМКИ)

Опозиционни лидери обвиниха управляващите в политически връзки със задържания, като публикуваха снимки от партийни събития. Министърът на отбраната Братислав Гашич не отрече познанството си със Спасоевич, но заяви, че акцията доказва, че „в Сърбия никой не е защитен от закона“.

Прокуратурата определя случая като дейност на престъпна група с международна мрежа, като канабисът е с произход от Северна Македония. За предполагаемия организатор Александър Мияйлович е поискан международен арест.

Разследването обаче предизвика напрежение около TOK. По информация на сръбски медии прокурорът и инспекторите, работили по случая месеци наред, са заплашени от отстраняване след приети законови промени, които на практика ограничават дейността на специалната прокуратура. Критиците сравняват случая с аферата „Йованица“ от 2019 г., при която разследването срещу високопоставени фигури завърши без осъдителни присъди.

Задържаха 23-годишна бургазлийка с голямо количество дрога в Слънчев бряг

По-късно сръбският президент Александър Вучич изрази позиция, че държавата няма отношение към скандала.

По думите му органите на реда са си свършили работата и са „арестували хора“, а политическите му опоненти, според него, „обръщат всичко с главата надолу“, внушавайки, че зад случая стои държавата.

„Хора от дирекция „Криминална полиция“ откриха пет тона някакви наркотици. Дали само синът е знаел за това или и бащата, е друг въпрос - нека компетентните органи да решат. Не искам да правя предположения“, заяви Вучич в интервю за телевизия "Пинк".

Редактор: Ралица Атанасова