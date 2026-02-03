Президентът на САЩ Доналд Тръмп планира официално посещение в Гърция, заяви американският посланик в Атина Кимбърли Ан Гилфойл, сигнализирайки за засилващия се интерес на Вашингтон към югоизточното Средиземноморие.

Гилфойл добави, че очаква с нетърпение визитата на американския президент и съпругата му. „Знам, че президентът ще дойде и наистина се радвам, че и двамата, включително Мелания, ще посетят Гърция. Това би било огромна чест за страната“, заяви тя.

Дипломатът не уточни кога може да се състои подобно посещение, нито дали Тръмп ще посети и други близки държави с ключово значение за интересите на САЩ.

След преизбирането на Тръмп американски компании засилиха инвестициите си в проучвания за газ и петрол в Източното Средиземноморие. Самата Гилфойл определи Гърция като „водещ фактор за енергийното бъдеще на Европа“.

Редактор: Ивета Костадинова