Благотворителната организация на Сара Фъргюсън – Sarah’s Trust, обяви, че ще прекрати дейността си „за неопределено бъдеще“. Това се случва няколко дни след като излязоха нови подробности за приятелството на бившата херцогиня на Йорк с покойния сексуален престъпник Джефри Епстийн.

Говорител на фондацията заяви, че решението е взето след „няколко месеца“ обсъждания, пише "Би Би Си".

Сред повече от три милиона документа, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ миналата седмица, има електронни писма, които изглежда показват, че Фъргюсън е поддържала контакт с Епстийн, докато той е бил в затвора за склоняване на непълнолетно лице към секс.

Благотворителната организация Sarah’s Trust е основана през 2020 г. и според уебсайта ѝ се занимава с проблемите на хуманитарната, екологичната криза, глада и бедността

„Нашият председател Сара Фъргюсън и настоятелството на фондацията се съгласиха, че за съжаление благотворителната организация трябва бъде закрита в близко бъдеще за неопределен период“, заяви говорител в понеделник вечерта.

„Това се обсъжда и подготвя от няколко месеца“, добави той.

Имейли разкриват непристойни коментари на Сара Фъргюсън към Джефри Епстийн за дъщеря ѝ

Фондацията не предостави допълнителни подробности относно причините за решението си да прекрати дейността си.

♦ Предишни разкрития, свързани с връзките на бившата херцогиня с Епстийн, доведоха до това тя да бъде отстранена като патрон или посланик от редица благотворителни организации през миналата година.

Julia’s House, детски хоспис, беше първата организация, която прекрати отношенията си с нея, като заяви, че е „неподходящо“ тя да продължи да изпълнява тази роля.

The Teenage Cancer Trust, Natasha Allergy Research Foundation, Children’s Literacy Charity, National Foundation for Retired Service Animals и Prevent Breast Cancer също обявиха, че са се отказали от Сара Фъргюсън като свой патрон.

Британската фондация за сърдечни заболявания заяви, че Фъргюсън вече няма да бъде неин посланик.

В последната серия от документи, публикувани от Министерството на правосъдието, бившата херцогиня нарича Епстийн „брат, за когото винаги съм мечтала“.

В друг имейл Фъргюсън изглежда поздравява Епстийн за раждането на „момченце“.

Sarah Ferguson congratulated the new papa on the birth of ‘Baby Epstein’. #EpsteinFiles pic.twitter.com/XqejJPGcF3 — Marla Hohner (@marlahohner) February 2, 2026

Други имейли засягат бизнеса на Фъргюсън - Mothers Army, като в съобщенията тя моли финансистът за съвет как да стартира проекта си.

В друго писмо Фъргюсън използва фамилиарен и ласкав тон към Епстийн, включително предложения той да се „ожени“ за нея.

В писмо от 26 юни 2009 година тя дори завършва с думите "Обичам те."

