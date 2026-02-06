Администрацията на Тръмп стартира „Тръмп Ар Ех“ (TrumpRx) - уебсайт, който според нея ще помогне на пациентите да купуват лекарства с рецепта директно на намалена цена във време, когато здравеопазването и битовите разходи все повече притесняват американците.

„Ще спестите цяло състояние“, заяви президентът Доналд Тръмп на събитие при откриването на сайта. „Уебсайтът е много добър и за здравеопазването като цяло“, допълни той.

Уебсайтът, управляван от правителството, не е платформа за закупуване на лекарства. Вместо това, той е създаден като посредник, насочващ американците към страниците на производителите на лекарства за директни покупки. Той също така предоставя купони за използване в аптеките. Сайтът стартира с над 40 медикамента, включително препарати за отслабване.

Сайтът е част от усилията на администрацията на Тръмп да покаже, че се справя с високите цени, които се очертават като политическа уязвимост за президента и неговите републикански съюзници преди междинните избори през ноември, тъй като американците остават загрижени за цените на жилищата, хранителните стоки и комуналните услуги.

Тръмп подчерта, че по-ниските цени са станали възможни благодарение на натиска му върху фармацевтичните компании, заявявайки, че е поискал те да начисляват същите цени в САЩ, както и в други страни. Същевременно той отбеляза, че цените на лекарствата с рецепта ще се увеличат в чужбина в резултат на това.

„Омръзна ни да субсидираме света“, заяви Тръмп на събитието в Белия дом.

Редактор: Цветина Петкова