Белодробната тромбоемболия е едно от най-сериозните сърдечно-съдови заболявания и заема трето място като причина за смъртност. Въпреки това, при навременна диагностика и правилно лечение, състоянието е напълно лечимо. Това обясни проф. Росен Петков – началник на Клиниката по неспецифични белодробни болести към тизиатрията в болница „Св. Иван Рилски“ в София в предаването „Пулс“ по NOVA NEWS.

Какво представлява заболяването

Белодробната тромбоемболия най-често възниква като усложнение на дълбока венозна тромбоза. Във вените се образува съсирек, който може да се откъсне и чрез кръвния поток да достигне до белодробните артерии. Там той ги запушва в различна степен и води до сериозни нарушения в дишането и кръвообращението.

Според специалиста това е потенциално фатално състояние, което изисква бърза реакция и добра информираност от страна на пациентите.

Симптомите често се подценяват

Клиничната картина може да бъде много разнообразна и често неспецифична. При част от пациентите оплакванията започват с лека умора, запъхтяване при обичайни усилия и необяснимо сърцебиене. В други случаи се появява оток на единия или двата крака, който често се игнорира.

По-сериозните симптоми включват внезапна гръдна болка, която се засилва при дишане, силен задух, прималяване или дори загуба на съзнание. При някои пациенти може да се появи и кръвохрак. Проф. Петков предупреждава, че в определени случаи състоянието може да се развие изключително бързо и да доведе до тежки последици в рамките на минути.

Превенция и поведение при риск

Профилактиката е ключова, особено при хора с повишен риск. При дълги пътувания е важно да се поддържа добра хидратация и да се правят редовни раздвижвания. При определени случаи се препоръчва използването на компресионни чорапи или медикаментозна профилактика, но само след консултация със специалист.

Според проф. Петков най-важното е пациентите да не се опитват да се самодиагностицират, а при съмнения да потърсят лекар. Ранната диагноза значително намалява риска от фатален изход.

