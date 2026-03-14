Редица са факторите, които могат да влошат чернодробното ни здраве - сред тях са начинът ни на живот, начинът, по който се храним, консумацията на алкохол и приема на много медикаменти. Това каза доц. Мариета Симонова - специалист по гастроентерология, в предаването „Пулс” по NOVA NEWS.

"Храненето е изключително важен фактор за чернодробното здраве. Приемът на вредни и свръхпреработени храни е една от предпоставките за наднормено тегло. Също така хората приемат хранителни добавки и минерали, които целят да запазят здравето, но практически натоварват органите. Един от тези органи е черният дроб", коментира доц. Симонова.

Алкохолът също остава основен рисков фактор, увреждащ черния дроб. "Европа е континентът с най-висока алкохолна консумация в света", посочи още тя. Според медицинските данни вредна употреба се счита приемът на повече от 20 грама чист алкохол дневно при жените и 30 грама при мъжете.

По думите на доц. Симонова черният дроб е мълчелив орган. "Той има изключително голям капацитет да се самовъзстановява и проявите на чернодробна вреда, ако има такива, са много късни. Симптомите не са специфични. Те са такива, каквито има почти всеки - умора, обща отпадналост, чувство за недобро състояние", обясни специалистът.

