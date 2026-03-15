Снимка: iStock
-
-
-
-
-
-
Не трябва да оставяме мозъка да „почива“, защото това води до летаргично състояние, каза проф. Димитър Масларов
От какви грижи се нуждае мозъкът ни, за да работи добре? Какви са сигналите, които дава този орган, за да потърсим лекар навреме? Темата коментира проф. Димитър Масларов - началник на Клиниката по неврология към Първа МБАЛ в град София, в предаването „Пулс” по NOVA NEWS.
По думите му мозъкът, от анатомична и функционална гледна точка, има нужда непрекъснато от приток на кръв, защото с кръвта, която получава, получава и жизненоважните за него вещества. Той обясни още, че сънят е състояние, в което се осмисля, преработва и подрежда поетата през деня информация. "Образно казано, тя се подрежда в чекмеджетата на дълговременната памет. И в момента, в който ние имаме нужда да я извадим, е важно да знаем къде е поставена", каза проф. Масларов.
"Не трябва да оставяме мозъка да „почива“, защото това води до едно летаргично състояние, което в никакъв случай не е полезно за нас", посочи той. По думите му непрекъснато трябва да се поставят задачи на мозъка - колкото са по-трудни, толкова по-добре.
"Мозъкът и тялото имат биологична възраст, имат и календарна. Тези две възрасти не съвпадат. Това, което трябва да правим още от средна и по-напреднала възраст, е да оценим рисковите фактори за развитие на атеросклероза, респективно на мозъчно-съдови заболявания", обясни той.
Целия разговор гледайте във видеото.
Последвайте ни