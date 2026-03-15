От какви грижи се нуждае мозъкът ни, за да работи добре? Какви са сигналите, които дава този орган, за да потърсим лекар навреме? Темата коментира проф. Димитър Масларов - началник на Клиниката по неврология към Първа МБАЛ в град София, в предаването „Пулс” по NOVA NEWS.

По думите му мозъкът, от анатомична и функционална гледна точка, има нужда непрекъснато от приток на кръв, защото с кръвта, която получава, получава и жизненоважните за него вещества. Той обясни още, че сънят е състояние, в което се осмисля, преработва и подрежда поетата през деня информация. "Образно казано, тя се подрежда в чекмеджетата на дълговременната памет. И в момента, в който ние имаме нужда да я извадим, е важно да знаем къде е поставена", каза проф. Масларов.

"Не трябва да оставяме мозъка да „почива“, защото това води до едно летаргично състояние, което в никакъв случай не е полезно за нас", посочи той. По думите му непрекъснато трябва да се поставят задачи на мозъка - колкото са по-трудни, толкова по-добре.

"Мозъкът и тялото имат биологична възраст, имат и календарна. Тези две възрасти не съвпадат. Това, което трябва да правим още от средна и по-напреднала възраст, е да оценим рисковите фактори за развитие на атеросклероза, респективно на мозъчно-съдови заболявания", обясни той.

