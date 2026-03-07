Снимка: iStock
-
-
-
-
-
-
Какви съвети дават лекарите
Загубата на мускулна маса при отслабване е чест страничен ефект. Как да насърчим изгарянето на мазнини, а не на мускули говори ендокринологът от болница „Лозенец” д-р Десимира Миронова в предаването „Пулс” по NOVA NEWS.
Затлъстяването вече е пандемия и не е въпрос само на естетика, това е хронично рецидивиращо заболяване, а факторите за отключването му са много, каза тя.
Новата пандемия – затлъстяването: Как да се справим с проблема (ВИДЕО)
Средно на пациента отнема на пациента между 6 и 7 години, а на места дори до 10 години, за да осъзнае, че има проблем, да отиде на специалист и да започне работа в тази посока, посочи лекарят.
Фитнес треньорите като цяло се съобразяват при работата си с клиентите, ако те страдат от затлъстяване, допълни д-р Миронова.
Затлъстяването - хронично заболяване: Всеки четвърти българин е с наднормено тегло
По отношение на инжекциите за отслабване тя посочи, че това лечение се изписва при нужда.
Лекарят каза още, че при отслабване се губи мастна и немастна тъкан. Скелетната мускулатура може да се запази с движение и протеин в храната. Трябва да се знае дали бъбреците работят нормално при употребата на протеин, допълни тя. Той обаче не трябва да се приема самостоятелно, а заедно с фибри, допълни лекарят.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
