Наследственият ангиоедем често остава недиагностициран с години, защото симптомите му се бъркат с алергии или други състояния, а коремните пристъпи понякога водят до ненужни операции. Нова кампания "Оток? Не винаги е алергия. Може да е наследствен ангиоедем“ цели повишаване на разпознаваемостта и ранната диагностика на това рядко и потенциално животозастрашаващо заболяване. В нейните рамки се разпространява специален въпросник за ориентиране на вероятността за заболяването и насоки за последваща консултация с лекар. По темата за заболяването говори проф. д-р Мария Стаевска, зам.-председател на Българското дружество по алергология, председател на Асоциация „Ангиоедем, Уртикария и Астма", началник на Клиниката по клинична алергология към УМБАЛ "Александровска", в ефира на "Социална мрежа" по NOVA NEWS.

Наследствен ангиоедем - какво трябва да знаем за това заболяване (ВИДЕО)

Тя посочи, че има различни видове ангиоедем, който най-често е свързан с оток, който обаче не е алергичен. Той може да бъде опасен, ако засегне ларинкса и причини задушаване. Ангиоедемът може да засегне и други органи - например червата, крайниците.

Лечението е с c1 инхибитор, който е достъпен за пациентите с протокол по Здравна каса.

