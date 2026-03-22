Ново международно проучване показва, че мамографията в комбинация с изкуствен интелект може да открива натрупвания на калциеви плаки в артериите - важен индикатор за сърдечно-съдов риск.

По темата говори кардиологът доц. Красимира Христова, която обяснява, че калциевите плаки са част от процеса на атеросклероза - постепенното „стареене“ на кръвоносните съдове.

„Атеросклерозата започва още от ранна възраст и се развива през целия живот. Начинът ни на хранене, нивото на стрес и двигателната активност определят колко бързо стареят съдовете“, посочва специалистът.

Калцият е жизненоважен за организма, но прекомерният му прием може да доведе до натрупвания не само в бъбреците и жлъчните пътища, но и в артериите.

„Важно е нивата на калций и витамин D да бъдат в норма. Прекомерният прием може да доведе до нарушения в организма, включително до отлагания в съдовете“, обяснява доц. Христова.

Калциевите плаки се появяват най-често след 35-40-годишна възраст и с времето могат да се увеличават. Те са особено опасни, когато се намират в коронарните съдове, тъй като могат да доведат до образуване на тромби и развитие на исхемична болест на сърцето.

„Плаките действат като магнит за различни кръвни елементи. Това може да доведе до тромбоза и сърдечно-съдови инциденти“, подчертава тя.

Според последните препоръки на Американската сърдечна асоциация контролът на липидния профил трябва да започва още в ранна възраст, особено при хора с наследствен риск.

„Първият липиден профил може да се направи още на 2-годишна възраст при рискови групи, след това около 9 години и след 19 години - на всеки 5 години“, обяснява кардиологът.

Калциевите отлагания могат да бъдат открити чрез бързо и безболезнено изследване с компютърен томограф, което определя т.нар. „калциев скор“.

Стойности под 100 се считат за нисък риск, а над 100 изискват промяна в начина на живот – здравословно хранене, повече движение и контрол на холестерола.

Особено внимание се обръща и на новите възможности на мамографията.

„При стандартно изследване може да се видят и съдови промени в гърдата. Това дава шанс за ранно откриване на сърдечно-съдов риск при жените“, посочва доц. Христова.

Въпреки това, едва около 30% от жените над 40 години изследват липидния си профил, което означава, че мнозинството не знае своя реален риск.

След 45-годишна възраст, особено в периода на менопауза, рискът от сърдечно-съдови заболявания при жените нараства значително заради хормоналните промени.

В заключение специалистът подчертава, че превенцията остава най-важна. „Здравословното хранене, движението и редовните профилактични прегледи са ключът към добро сърдечно-съдово здраве“, посочи тя.

Целия разговор гледайте във видеото.