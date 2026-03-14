Глаукомата е позна още като тихият крадец на зрението. Проблемът със заболяването е, че то няма някакъв белег, който да алармира пациентите. Това обясни доц. Станислава Костова - ръководител на Глаукомно отделение в Александровска болница, в предаването „Пулс” по NOVA NEWS.

"Рисковите фактори са много – основният, свързан с очите е късогледството. До 2030 година половината от хората на света ще са късогледи. Рискови фактори също са диабета, различни съдови заболявания и наследствената обремененост. Ако в семейството има човек с глаукома, рискът за близките роднини е между 4 и 6 пъти по-висок", каза специалистът.

Здрави очи до дълбока старост: Диагностика, лечение и профилактика

По думите ѝ глаукомата може да бъде диагностицирана значително по-рано, което позволява на пациентите да водят нормален начин на живот. Доц. Костова препоръчва по-малко работа с дигиталните устройства, заобикалящи ни непрекъснато. Сред препоръките на специалиста е и повече време, прекарано сред природата.

