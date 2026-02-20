Общо 604 млади лекари положиха Хипократова клетва тази седмица, а четирима от тях завършват випуск 2025 г. с пълно отличие. Сред отличниците е д-р Ивамина Балтова, която гостува в предаването „Пресечна точка“ и сподели за пътя си към успеха и предизвикателствата пред младите медици у нас.

„Понякога съм учила по 12–16 часа по време на сесия, така че цената на шестицата ми е голяма“, разказа д-р Балтова. По думите ѝ усилията не приключват с дипломирането. „За лекарите ученето никога не престава. По време на специализацията се чете най-много, а междувременно трябва и да работя“, допълни тя.

Младият лекар подчерта, че приемът в Медицински университет изисква сериозна предварителна подготовка. „За да влезеш в Медицинския университет, трябва да имаш подготовка поне две години по-рано“, обясни тя.

Оттук нататък д-р Балтова поема по пътя на специализацията по офталмология. „Тази специалност е прекрасна и съдържа различни посоки в медицината – има заболявания при възрастни, при деца, както и оперативна дейност“, посочи тя. Специализацията ѝ ще бъде в България, като според нея у нас има достатъчно добро ниво на обучение.

Въпреки това младата лекарка смята, че здравната система се нуждае от реформи. Като основен проблем тя открои възнагражденията на младите лекари. „До 30-годишна възраст сме с изключително ниски заплати. Настояваме за 150% от средната работна заплата“, заяви д-р Балтова.

По думите ѝ промените трябва да обхванат както лекарите, така и медицинските сестри. „Аз и колегите ми вярваме, че занапред ще има положителни промени в нашия сектор“, каза още тя.

В края на разговора д-р Балтова отправи послание към младите медици: „Да останат в България и да покажат какво могат.“

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева