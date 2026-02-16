По инициатива на министъра на здравеопазването в оставка доц. д-р Силви Кирилов е разработена визия за внедряване на изкуствен интелект в здравеопазването. Това поставя основите за използване на новите технологии в диагностиката, лечението и управлението на здравните услуги.

Документът е публикуван на сайта на Министерството на здравеопазването и е предоставен за координация към Министерството на електронното управление във връзка с предстоящите действия по прилагането на европейската регулаторна рамка за изкуствения интелект.

Визията очертава стратегическата рамка за въвеждане на решения, базирани на ИИ, така че те да подпомагат медицинските специалисти и да подобрят качеството, ефективността и достъпа до здравни услуги, при защита на сигурността на данните и пациентските права. В същото време се гарантира, че изкуственият интелект ще бъде инструмент в помощ на здравните специалисти, но окончателните медицински решения ще продължат да се вземат единствено от лекарите.

Проектът предвижда поетапно внедряване на интелигентни системи в области като ранната диагностика и превенцията, анализ на медицински образи, подпомагане на клиничните решения, оптимизиране на болничните процеси и намаляване на административната тежест за медицинските екипи. Сред приоритетите са също развитието на научноизследователската дейност, по-доброто използване на здравните данни за планиране на политики и създаването на условия за иновации в сектора.

Особено внимание се отделя на етичните стандарти и човешкия контрол върху използването на изкуствения интелект. Предвидени са и мерки за повишаване на дигиталните умения на медицинските специалисти, както и инициативи за информираност на гражданите относно възможностите и ограниченията на тези технологии.

Редактор: Габриела Павлова