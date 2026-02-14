Може ли обонянието да управлява мозъка и за случаите на загуба на усета за миризми говори специалистът по УНГ д-р Иван Стайков в ефира на предаването „Пулс” по NOVA NEWS.

Той посочи, че рецепторът за обоняние е организиран много сложно. В носа, в най-горната част на носната лигавица, има регион, който е изграден от специализирани клетки, които имат различни рецептори. Те са около 400 вида. Една миризма може да подразни различен брой от тези рецептори. Комбинацията от импулси, които подават тези клетки към мозъка, може да доведе до анализирането на хиляди видове миризми.

Лекарят каза, че връзката между обонянието и мозъка е директна. Миризмата може да стигне до различни части на мозъка, свързани с емоциите и паметта, затова има миризми, които помним от детството.

С възрастта обонянието намалява, допълни д-р Стайков.

Лекарят посочи, че обонянието може да е увредено още в ранна детска възраст.

Ако човек загуби обоняние по време на инфекция, неговото възстановяване зависи от вида на самата инфенкция, обясни д-р Стайков. Смята се, че между 1 и 3 седмици е нормално да се загуби обоняние. При COVID-19 може да стигне до 4-6 седмици. Ако продължава повече от 3 месеца, означава че има по-сериозен проблем и хронично намаляване на обонянието. В такъв случай трябва да се потърси лекар. Ако има проява на едностранно намаление на обонянието също трябва да се потърси лекар.

