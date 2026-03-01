Миастения гравис е рядко автоимунно заболяване, което засяга предимно млади хора, и може дълго време да остане неразпознато. Какво точно представлява то, разясни неврологът от болница „Пирогов” доц. Мария Димитрова в предаването „Пулс” по NOVA NEWS.

По думите ѝ при автоимунните процеси организмът произвежда антитела, които атакуват собствени структури, в случая връзката между нерва и мускула - т.нар. нервно-мускулен синапс. „Това е рядко автоимунно заболяване. Заболеваемостта е около 15 на 100 хиляди души, а в България пациентите са приблизително 1200-1300”, обясни специалистът.

Доц. Димитрова обясни, че най-често се откриват ацетилхолин-рецепторни антитела, но съществуват и други форми. Част от диагностиката включва специализирано електромиографско изследване на единично мускулно влакно. „Когато установим тези антитела в кръвта, можем категорично да поставим диагнозата. Има обаче и серонегативни форми, при които се налагат допълнителни изследвания”, посочи тя.

По думите ѝ един от най-характерните симптоми е падането на клепача, което често подвежда пациентите. „Мускулите се уморяват лесно. Често заболяването започва с птоза или двойно виждане, но могат да бъдат засегнати и други мускули”, обясни неврологът.

Доц. Димитрова посочи, че е възможна и и т.нар. булбарна симптоматика. Тя се характеризира със затруднено гълтане, промяна в гласа, който става тих и монотонен, както и генерализирана мускулна уморяемост. Според специалиста именно разнообразието от симптоми често води до забавяне на диагнозата. „Понякога поставянето на диагнозата се забавя до три години. Пациентите се лутат между различни специалисти, защото симптомите могат да наподобяват други заболявания”, подчерта тя.

По думите на невролога миастения гравис може да бъде животозастрашаваща. „По време на т.нар. миастенна криза се засяга дихателната мускулатура. Пациентът развива задух и може да се наложи апаратна вентилация”, обясни доц. Димитрова.

Според нея навременната диагноза е от решаващо значение както за предотвратяване на тежки усложнения, така и за качеството на живот. Заболяването засяга предимно активни и млади хора, при които продължителната уморяемост сериозно нарушава ежедневието.

Доц. Димитрова сподели, че от началото на годината в България са осигурени съвременни терапии за определени групи пациенти. „Новото лечение е подходящо за пациенти с по-висока активност на заболяването. Не е за всички, защото част от болните се повлияват добре от стандартната симптоматична терапия и имуносупресията, но вече имаме по-широки терапевтични възможности”, посочи тя.

В края на разговора доц. Мария Димитрова сподели и своята лична рецепта за здраве. „Моята включва възможно повече време със семейството и приятелите. Това е най-важното. Малко спорт и постигане на баланс във всичко в живота”, заключи тя.

